Ruba nel supermercato e tenta di fuggire investendo carabiniere: arrestata 52enne barese

Avrebbe tentato in investire un carabiniere a un posto di blocco mentre fuggiva in auto dopo aver compiuto un furto in un supermercato di Castellana Grotte, nel Barese. I militari hanno arrestato una 52enne per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto nel supermercato con una complice

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando all'interno di un supermercato, due donne avrebbero caricato diversi carrelli della spesa per poi uscire dalla porta antipanico laterale senza pagare. Mentre caricavano la merce rubata all'interno di un'auto sono state raggiunte da un dipendente del negozio che ha tentato di bloccarle. Una delle due è fuggita a piedi, poi identificata e denunciata, mentre la seconda avrebbe strattonato l'uomo riuscendo a entrare in auto e a fuggire.

La fuga in auto e il tentativo di investire il carabiniere

Intercettata a poca distanza da una pattuglia dei carabinieri non si è fermata all'alt e, anzi, avrebbe forzato il posto di controllo puntando l'auto in direzione di un militare che è riuscito a sottrarsi all'investimento. Dopo un inseguimento la donna è stata bloccata. La merce rubata è stata restituita e per la ladra sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.