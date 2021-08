Tenta di rubare un'auto ma scoperto le dà fuoco: arrestato 28enne

Tenta di rubare un'auto ma scoperto dal proprietario lo aggredisce con calci e pugni, dando poi fuoco alla macchina. I Carabinieri hanno identificato e arrestato un pregiudicato 28enne di Cassano delle Murge, nel Barese, ora in carcere con le accuse di rapina impropria, danneggiamento a seguito di incendio e lesioni.

La vittima è un rappresentante

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Cassano. Vittima un rappresentante di commercio il quale ha sorpreso il 28enne che, dopo aver forzato la portiera del lato guida, si era già introdotto nell'abitacolo e stava per scappare via. Pur di guadagnarsi la fuga, il ladro ha affrontato il proprietario colpendolo con calci e pugni, utilizzando anche un utensile in ferro, causandogli ferite curate in pronto soccorso. Ha poi dare fuoco alla tappezzeria dei sedili anteriori. Infine si è impossessato di un marsupio e di una borsa contenenti vari effetti personali ed è fuggito a piedi. Grazie alla descrizione fatta dalla vittima e dai vicini di casa, testimonial oculari, il 28enne è stato presto rintracciato con indosso ancora la refurtiva, condotto prima in caserma e poi in carcere.