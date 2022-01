Da Casamassima a Los Angeles: ecco lo youtuber che ha realizzato il panzerotto d'oro. Vale 2mila dollari

Professione youtuber con la passione del panzerotto - barese of course - tanto da tatuarselo su un braccio. Lui è Nick Radogna 25enne originario di Casamassima in provincia di Bari che nel suo ultimo viaggio in America, a Los Angeles, ha condiviso sui suoi canali social un'impresa culinaria che unisce la tradizione all'innovazione in cucina. Ha realizzato un panzarotto ricoperto di foglie d'oro da 2mila dollari.

Il panzarotto d'oro

Nick, youtuber da oltre 1 milione e 200mila follower è da qualche tempo in California, nella Città degli Angeli, per lavoro ovviamente (e per svago), dove sta girando una serie di video per mostrare agli utenti della Rete i luoghi più belli da visitare e le curiosità della città americana.

Così due giorni fa insieme ad altri amici youtuber americani ha deciso di realizzare l'impresa del panzarotto d'oro. Ospite della pizzeria "Provami" - la migliore pizza di Los Angeles secondo Gambero Rosso - (il titolare è di Gravina di Puglia) un po' per gioco Nick ha riprodotto il pazarotto che abitualmente cucina insieme alla nonna. Ricetta rivisitata: impasto ripieno di mozzarella, burrata e una spolverata di tartufo nero, rigorosamente fritto - è stato poi ricoperto di foglie d'oro. Un prodotto tipico dal valore di 2mila dollari, il tutto filmato e condiviso sui social.