Cade in casa e resta per terra, un'amica non la vede da tre giorni e chiama la Polizia locale: anziana salva per miracolo

Una storia a lieto fine. A Casamassima, una donna di 79 anni è stata salvata grazie all'intervento congiunto della polizia locale, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Nella mattinata di mercoledì, una lontana parente della signora si è recata presso il comando di polizia locale perché, da tre giorni, non riusciva a mettersi in contatto con la donna. È stato allertato il comandante della polizia locale di Casamassima, Francesco Prigigallo, che ha coordinato le operazioni di intervento con i carabinieri. L'abitazione della donna è stata raggiunta immediatamente da una pattuglia della polizia locale e da un'altra dei carabinieri. Contestualmente, sono stati allertati il 118 ed i vigili del fuoco. Giunti sul posto, alcuni vicini hanno segnalato dei lamenti provenienti dall'interno dell'abitazione. Senza indugi, gli agenti hanno forzato l'ingresso laterale (dal cortile), ed una volta giunti in casa hanno trovato la donna rannicchiata in un angolo ed impaurita. L'intervento del 118 ha consentito di stabilizzarla e di condurla al Miulli, dove non è in pericolo di vita.

La polizia locale e un intervento salva-vita

Il comandante della polizia locale di Casamassima, Francesco Prigigallo, spiega: «Nelle ore successive abbiamo contattato i sanitari per verificare le condizioni della donna, che per fortuna sta decisamente meglio. Non è ancora chiaro perché la signora fosse rannicchiata nell'angolo e cosa le sia successo- spiega il comandante- perché è ancora scossa. Ma l'aspetto più importante è che non ci siano state conseguenze gravi».