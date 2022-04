Caro prezzi, multe a otto distributori di benzina

Caro prezzi, arrivano le multe. Otto distributori di carburante sono stati sanzionati a Bari dalla Polizia locale, con sanzioni complessive per 8.200 euro, nell'ambito di controlli sui prezzi praticati per la vendita al pubblico di carburante per autotrazione.

Caro-carburante, controlli della Finanza nei distributori: 19 sanzioni e multe per 19mila euro

APPROFONDIMENTI SALENTO Caro-carburante, controlli della Finanza nei distributori: 19... IL CARO VITA Carburanti, primo calo dei prezzi: nelle città di Puglia... LECCE Nardò, trasparenza e aumento dei prezzi del carburante:...

I controlli da parte della polizia

Nel corso dell'attività sono stati controllati 152 distributori, con verifiche sulla corretta pubblicità dei prezzi e sulla comunicazione periodica dei prezzi praticati per tipologia di carburante per autotrazione al Mise.

Nardò, trasparenza e aumento dei prezzi del carburante: controlli della municipale e multe ai distributori

Sono state accertate irregolarità e contestate 8 violazioni a carico di altrettanti distributori di carburante stradali: 5 verbali per mancata comunicazione dei prezzi nei tempi stabiliti; 2 verbali per mancato aggiornamento del portale Mise, con applicazione alla clientela di importi superiori a quelli dichiarati; 1 verbale per omessa indicazione al pubblico dei prezzi dei carburanti su cartelli luminosi.