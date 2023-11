Carlo Bonomi (Confindustria) a Bari: ​«La Puglia ha capitale umano che è il petrolio del futuro»

«Noi avevamo chiesto sostegno alle famiglie con basso reddito, a quelle con reddito sino a 35mila euro. La somma del taglio contributivo che è stato proposto in legge di Bilancio più la revisione delle aliquote Irpef previste nella legge fiscale consentirà alle famiglie con un reddito tra i 9mila e i 35mila euro di avere dai 560 ai 1400 euro in più netti, che è corretto. Ci dispiace solo che questa misura valga solo per il 2024, noi riteniamo che debba essere strutturale».

Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente Confindustria, durante l'incontro con gli studenti del Politecnico di Bari. «La parte che manca - ha aggiunto - è lo stimolo agli investimenti, sulla parte delle imprese non c'è niente.

Il capitale umano

«La Puglia ha tutto per crescere, la Puglia ha il capitale umano. Prendiamo ad esempio le persone che si formano al Poliba, sono ricercate in tutta Italia, non c'è una impresa italiana che non assumerebbe uno studente formato al Poliba. Avete un petrolio che è il capitale umano che è il petrolio del futuro. In Italia purtroppo non siamo così sempre bravi a valorizzarlo». ha aggiunto Carlo Bonomi. «Il Poliba - ha spiegato - è un centro di eccellenza e la creazione del campus aiuterà molto perché le residenze sono fondamentali. Il Poliba credo abbia tutte le capacità anche per attrarre, negli ultimi anni ha scalato più di 100 posizioni all'anno nella graduatoria delle università internazionali. La missione che si è data il Politecnico di Bari con il nuovo Piano strategico va nella giusta direzione. Il tema dell'internazionalizzazione è fondamentale e sui dottorati PoliBa ha una percentuale di partecipazione di non italiano oltre il 25% che è molto più alta della media italiana. Mi ha colpito molto».

Capitolo Pnrr

«Con la revisione degli obiettivi del Pnrr sarà mantenuta la quota del 40% al Sud? Cosa succederà? Sarà garantita quella quota? A queste domande ancora nessuno ci ha risposto». Così Bonomi a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.