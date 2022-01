Capodanno, due sorelle partoriscono a due ore di distanza: diventano mamme e zie in contemporanea

Dall'ospedale San Paolo di Bari una storia di gioia e speranza per il nuovo anno, soprattutto in un periodo buio come quello che stiamo attraversando a causa del Covid. Due sorelle hanno partorito lo stesso giorno, un legame che diventa destino in uno dei momenti più importanti della vita. Una fine dell'anno che non dimenticheranno mai, quella di Valentina e Rossana, due sorelle pugliesi, di Barletta, che hanno partorito a due ore di tempo l'una dall'altra, dando alla luce le loro primogenite, Amelia e Daphne Regina. I parti sono avvenuti all'ospedale San Paolo di Bari e sono stati seguiti dalla ginecologa Valeria Fumarulo e dall'equipe medica. A dare per prima la notizia è stata proprio la dottoressa Fumarulo, scrivendo un messaggio sulla pagina "Inchiostro di Puglia". «Con il consenso delle mie pazienti Rossana e Valentina - dice -,vorrei condividere con voi l'emozione che abbiamo vissuto in reparto ieri, quando le due sorelle hanno travagliato insieme e partorito a 2 ore di distanza una dall'altra le loro prime figlie».

Valentina, una delle due neomamme e neozie, anche lei medico, ha ringraziato, a nome di entrambe, il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Paolo e la stessa dottoressa. Un «fantastico lavoro di équipe di medici, ostetriche, infermiere, anestesisti, personale di sala operatoria, pediatri, puericultrici, oss, ausiliarie - ha rimarcato intanto la dottoressa Valeria Fumarulo - per un'esperienza assolutamente indimenticabile. Bellissimo raccontarlo, tra tante notizie poco piacevoli».Una notizia che ha meravigliato positivamente tanti pugliesi, una bella storia, di gioia e speranza, in un periodo devastato dalle notizie funeste legate al Covid.