Capodanno a Bari, avanti con il palco tv: «Ma pochi posti, restate a casa»

Bari si prepara al concerto di fine anno. Il Capodanno in Musica, che andrà in diretta su Canale 5, almeno per il momento, è confermato e in piazza Libertà sono partite le operazioni di montaggio del palco che accoglierà i cantanti, insieme ai quali la città e tutta Italia farà il conteggio alla rovescia per accogliere il nuovo anno. Anche sul sito di Mediaset c'è la conferma dello spettacolo, che risulta nel calendario degli eventi della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati