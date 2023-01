Capi low cost e assunzioni: la catena irlandese Primark in Puglia: oggi apertura a Casamassima

Questa mattina, dopo mesi di attesa, apre il primo store Primark in Puglia, a Casamassima. Il colosso della moda low cost irlandese, nato nel 1969, sbarca in provincia di Bari andando ad occupare uno spazio di circa 4.600 metri quadrati all'interno del Parco Commerciale Casamassima.

Più di 400 negozi al mondo



Si tratta del 417esimo negozio Primark in tutto il mondo, il 14esimo in Italia e il quarto al sud, dopo Caserta, Catania e Chieti. Primark opera in 15 Paesi nel mondo, essendo arrivati da poco anche in Romania. Si tratta del sesto negozio aperto nell'ultimo anno in Italia. All'interno del negozio di Casamassima sono presenti i reparti uomo, donna, bambino, casa, intimo, cosmetica e scarpe. All'interno sono presenti 27 casse che saranno aperte e a disposizione della clientela, e 35 camerini per provare gli abiti. I camerini sono unisex, per disabili e per famiglie. Sono stati assunti oltre 150 dipendenti a ricoprire le più disparate figure necessarie al punto vendita, e sono quasi tutti di Casamassima e Bari. Diverse le tipologie di contratto sottoscritte, sia va dai contratti a tempo indeterminato a quelli a tempo determinato, dai part-time ai full-time, fino ai contratti per il solo fine settimana e per i giorni dedicati all'inaugurazione.

Le assunzioni



Il 75% degli assunti è donna, dieci sono i dipendenti alla loro prima esperienza lavorativa, e l'età media dei nuovi dipendenti è di 27 anni. La decisione di aprire in Puglia decisa in seguito ad una serie di analisi fatta da un team di esperti dedicato all'espansione del marchio. Infatti, come sottolinea Luca Giuffrida, Head of Sales Italy di Primark, solo quando è il momento giusto e ci sono le condizioni necessarie per aprire si decide per un nuovo store in un territorio. Il punto a favore di Casamassima è l'essere un parco commerciale definito «punto di riferimento per Bari, per Casamassima e per l'intera Puglia». L'inaugurazione effettiva ci sarà stamattina a partire dalle 8.30, e sarà una vera e propria festa a cui parteciperà il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, con tanto di musica. Dopo il taglio del nastro, i clienti potranno finalmente entrare per acquistare i capi low cost, che vantano prezzi altamente competitivi, pur garantendo qualità e sostenibilità. E sono previste lunghe file.

La sostenibilità



Da quest'ultimo punto di vista l'azienda sta portando avanti una politica per far sì che i materiali utilizzati siano nel prossimo futuro al 100% sostenibili. Ad oggi si è arrivati ad un 45%, partendo lo scorso anno da una percentuale di poco superiore al 20%. Su diversi capi è presente il logo Primark cares ad indicare proprio tale volontà e che il prodotto in questione soddisfa determinati requisiti di sostenibilità. Tra i prodotti è possibile anche trovare felpe realizzate con plastica riciclata. «Siamo molto orgogliosi di questo punto vendita sottolinea Luca Giuffrida c'è tutto il range dell'offerta di Primark. Offriamo la nostra moda, ai nostri prezzi senza trascurare la sostenibilità. La nostra missione è quella di diventare sempre più sostenibili, abbiamo l'obiettivo del 100%». «Per questo punto vendita abbiamo ricevuto circa 7mila candidature, e si sono uniti al team italiano oltre 150 colleghi aggiunge Giuffrida -. Il 90% del nostro team manageriale ci piace sottolinearlo proviene da progressione interna, il che vuol dire che hanno iniziato come addetti vendita. Lo stesso store manager di questo negozio ha iniziato nel 2017 in questo modo». Presenti all'interno del negozio diversi capi appartenenti alle diverse licenze di collaborazione di cui Primark si vanta come punta di diamante della propria forza commerciale: da Disney a Nba, da Netflix a Harry Potter, fino a Warner Bros. «Il nostro obiettivo è di restare a lungo sul territorio di Bari, soddisfare al meglio i nostri clienti, e farlo insieme ai nostri colleghi», conclude Giuffrida.