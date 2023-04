Un 43enne con ferite di arma da fuoco al torace è giunto morto, accompagnato dai parenti, all'ospedale di Canosa di Puglia, in provincia di Bat, nel nord Barese. Le cause del decesso sono da chiarire e non si esclude alcuna pista. La vittima ha diversi precedenti penali. Sull'accaduto indagano agenti della polizia di Stato.

Notizia in aggiornamento