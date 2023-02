Cancro al seno, l'intelligenza artificiale per le diagnosi: al Policlinico il software innovativo

Al Policlinico di Bari l'intelligenza artificiale supporta il rilevamento precoce del cancro al seno. Si tratta di un innovativo software che assiste i senologi nell'interpretazione delle immagini ecografiche per una diagnosi più accurata delle lesioni sospette.

In pochi secondi un algoritmo di intelligenza artificiale confronta l'immagine ecografica 3D del seno della paziente sul lettino con quasi un milione di immagini ecografiche di lesioni mammarie maligne e benigne provenienti da fonti di tutto il mondo e manda un allert al senologo con la percentuale di malignità o di benignità della lesione, sulla base di alcune caratteristiche che vengono precisamente descritte al medico.

Un software innovativo

«Questo software innovativo, che il Policlinico di Bari sta sperimentando tra i primi centri in Europa, abbinato al sistema ecografico 'Abus', ci fornisce un supporto decisionale e può guidarci più velocemente nell'individuazione delle lesioni sospette soprattutto laddove ci siano numerosi noduli o nelle donne con tessuto mammario denso», spiega il professore Marco Moschetta, coordinatore della Breast Care Unit del Policlinico di Bari. «Il Policlinico di Bari - aggiunge il direttore generale Giovanni Migliore - è chiamato a svolgere esclusivamente attività di radiodiagnostica senologica di secondo livello».

«Ci siamo dotati negli ultimi anni di apparecchiature di ultima generazione, abbiamo una Brest unit di alto livello e con la costituzione dell'unità di Chirurgia senologica abbiamo realizzato - conclude - un percorso integrato per la salute della donna che nell'ultimo anno è diventato primo centro di riferimento in Puglia per la senologia interventistica».