Can Yaman, niente Puglia: annullata tappa del tour, mistero sulle cause

C'era grande, grandissima attesa per l'arrivo di Can Yaman in Puglia. Il popolare attore turco avrebbe dovuto partecipare a un evento benefico previsto per domani, giovedì 11 maggio, presso il ristorante la Loggia sulle Mura di Altamura. Ma l'appuntamento è stato annullato.

Il tour

Si stanno rincorrendo voci sulle motivazioni, secondo il portale altamuralife.it si tratterebbe di qualche problema di salute ma non ci sono conferme.

Quello che è certo è che per il momento è saltata la tappa del tour benefico in Puglia per raccogliere fondi in favore dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma e per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.