“Ridurre” l’innalzamento di corso Vittorio Veneto e salvaguardare tutte le essenze arboree presenti. Con prescrizioni della sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio e della Sovrintendenza la giunta regionale ha approvato l’autorizzazione paesaggistica per la Camionale che collegherà il porto di Bari con l’autostrada A14, passando per i comuni di Bari, Modugno e Bitonto. Un collegamento diretto (da 223 milioni di euro) che non attraverserà zone abitate e permetterà quindi ai mezzi pesanti dal porto di raggiungere direttamente il nuovo casello autostradale della zona industriale di Bari.

Le prescrizioni

Tra le prescrizioni della sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio spiccano: la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza delle opere in progetto. Deve essere prevista la “permeabilizzazione e rinaturalizzazione” con specie arboree ed arbustive autoctone per le strade dismesse, per i margini, per i relitti, per le aree di risulta delle demolizioni degli edifici che non saranno più utilizzate come sede stradale. Fondamentale deve essere il contenimento dell’innalzamento di via Vittorio Veneto che non deve superare un metro e 74 centimetri (contro i tre metri inizialmente previsti). “Devono essere ricostruiti – prosegue il parere - i filari alberati lungo via Vittorio Veneto, al termine dei lavori di innalzamento della sede stradale”.

“In merito agli aspetti relativi alla tutela archeologica – si legge ancora nel parere della Sovrintendenza - si ribadisce che la procedura di valutazione preventiva dell’interesse archeologico dovrà essere conclusa prima dell’affidamento dei lavori. Dovrà essere trasmesso specifico progetto di prospezioni geofisiche da condursi nelle aree ritenute a rischio alto e medio, all’esito delle quali saranno definiti numero, estensione e localizzazione dei saggi archeologici prescritti”.

Il progetto

Il progetto, che è in capo alla Città metropolitana, è stato già aggiudicato in via definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cobar Spa e Europea 92 spa. Il cantiere, salvo intoppi, aprirà tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2025.

La Camionale si svilupperà su 10 chilometri e 800 metri e sarà composta da quattro sottopassi (su corso Vittorio Veneto, nuova Lottizzazione, via Napoli e Fascio dei Binari) e due viadotti (sul canale Lamasinata e sulla tangenziale). Prevista una riqualificazione stradale dell'attuale rete terminante con uno svincolo di innesto sull'autostrada A14. Saranno costruite nuove rotatorie: la prima al varco della Vittoria, la seconda in direzione Palese, una terza in accesso alla zona definita “triangolare”, la quarta in connessione con la tangenziale. Si procederà anche all’allargamento della viabilità nell’incrocio con viale De Blasio e via delle Magnolie attraverso delle complanari.

Sarà realizzato un nuovo casello autostradale a metà strada tra quelli di Bitonto e di Bari Nord, con la zona industriale di Bari, con l’aeroporto di Palese, con l’Interporto regionale della Puglia e, infine, con il porto. Il progetto si svilupperà su tre lotti: il primo da Marisabella a viale Europa, il secondo da viale Europa all’attraversamento della tangenziale e il terzo dal viadotto sulla tangenziale fino allo svincolo con l'autostrada.

I tre comuni interessati hanno dato il via ibera anche agli espropri: in totale si parla di un’indennità di circa 14 milioni di euro solo per Bari (con 136 decreti di esproprio da emanare) che raggiunge i 24 milioni con Bitonto e Modugno (con, rispettivamente, 42 e 93 suoli da espropriare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA