Calciomercato Bari, Folorunsho va in ritiro con il Napoli e pensa anche alla A. Mallamo in stand-by, firma Cheddira

Si muove il mercato del Bari, a meno di una settimana dall'avvio del ritiro. In giornata ha firmato il contratto con il club biancorosso Walid Cheddira, che si lega per tre anni a quei colori che lo hanno visto protagonista nella scorsa stagione. A confermare il tutto, lo stesso ragazzo tramite una storia su Instagram. Un intoppo c'è per Alessandro Mallamo: quando l'operazione pareva di fatto chiusa, sono sbucati alcuni intoppi successivi alla volontà dei pugliese di acquisire il giovane, che tanto bene ha fatto nell'ultimo campionato, a titolo definitivo (i bergamaschi hanno alzato la richiesta). La sensazione è che alla fine, come avvenuto con Cheddira (in quel caso con il Parma), le parti possano trovare un accordo e venirsi incontro, ma insomma non si può ancora parlare di certezze.

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE B Certezza Frattali: la prossima sarà la quarta stagione tra i... CALCIO E TV Dazn, aumento dei prezzi e nuove regole: ecco cosa cambia da settembre

Folorunsho in ritiro con il Napoli

Discorso diverso per il Folorunsho-bis, un calciatore che Mignani vorrebbe con sé, ma che non fu valorizzato da Vivarini nell'anno di prestito in biancorosso. Non è così facile la trattativa: il Napoli lo porterà in ritiro (ma non è una novità), poi deciderà cosa farne. Se convincerà Spalletti potrà restare, altrimenti sarà destinato a un altro prestito, ipotesi comunque probabile. Si è fatta avanti anche la Cremonese, in modo per ora piuttosto timido. E ha estimatori in A, come Alvini. Resta viva anche l'ipotesi Leonardo Benedetti.