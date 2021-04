Terlizzi, l'amministrazione non cade ma il consigliere sì. Il video diventa virale

E' diventato virale il video tratto da una seduta in streaming del Consiglio comunale di Terlizzi, con la caduta del consigliere Nicola Morrone, che inciampa proprio pochi secondi dopo che alla domanda “Che cosa succederebbe se due persone andassero all'opposizione?” segue la risposta “Non cadrebbe il Consiglio comunale”. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il consigliere caduto. Il video è finito anche nella “Social Top ten” del programma “Propaganda Live” di La7. E in numerose pagine di meme in rete.