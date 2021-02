Macabra scoperta all'alba: sull'asfalto il cadavere di una donna. E' mistero

Macabra scoperta al quartiere San Pasquale di Bari, dove questa mattina - per strada - è stata rinvenuto il cadavere di una donna. Inizialmente gli investigatori della squadra Mobile hanno pensato a un corpo abbandonato per strada da un'auto in corsa, ma nelle ultime ore si sta facendo strada l'ipotesi del suicidio.

La donna, di circa 60 anni, si sarebbe lanciata dal balcone all'alba di oggi, 7 febbraio. Sul posto, insieme agli agenti della Squadra mobile, ci sono gli uomini della Scientifica.

Ultimo aggiornamento: 13:23

