Cadavere di una donna sul lungomare: identificazioni in corso

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in mare a Bari, all’altezza di largo Giannella. Il corpo senza vita è stato notato da alcuni sul lungomare sud della città, a poca distanza da dove è installata la ruota panoramica e a poche decine di metri dal teatro Kursaal. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una pensionata di circa 70 anni.

Le primissime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, la donna è di nazionalità italiana: sul posto ci sono la polizia e i militari della guardia costiera. Al momento non è stato ancora identificato il corpo, si tratterebbe di un’anziana come detto: non si esclude alcuna ipotesi, dal malore al gesto volontario, alla caduta accidentale.