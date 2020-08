Il cadavere di un 37enne ritrovato in una caserma abbandonata: è mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La caserma dismessa dell'Aeronautica militare di Bari, in corso Sonnino, diventa la scena di un delitto. O, per il momento, del ritrovamento di un cadavere: il corpo senza vita di un uomo di 27 anni, infatti, è stato ritrovato all'interno dell'edificio grazie alla segnalazione dei residenti della zona.Sul corpo non ci sono segni apparenti di violenza, ma traumi da precipitazione dall’alto. Una delle ipotesi investigative degli agenti di Polizia che si stanno occupando del caso è che si tratti di suicidio ma, secondo gli investigatori, ci sono aspetti poco chiari, meritevoli di un approfondimento.Sul posto, per un sopralluogo, sono giunti il pubblico ministero di turno Claudio Pinto, il medico legale del Policlinico di Bari Sara Sablone e la Polizia. La morte risalirebbe a questa mattina, poche ore prima del ritrovamento del corpo.