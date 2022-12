Broz Burger apre anche a Bari: ecco dove e quando

Apre anche a Bari Broz Burger, la catena di proprietà del gruppo CityModa. Hamburger e hot dog in stile americano, così come spiegano sui social. Broz è già aperto in Puglia a Lecce, in centro storico a metà tra Piazza Mazzini e Piazza Sant'Oronzo, e a Polignano a Mare, proprio in provincia di Bari.

A dare l'annuncio sui social è proprio la catena, che aprirà in Via Orfeo Mazzitelli, a Poggiofranco. "Broz ti devi calmare", la grafica sui social.