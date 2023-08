Bottiglietta contro Elettra Lamborghini, lei interrompe il live e rimprovera l'autore del gesto

Elettra Lamborghini colpita da una bottiglietta d'acqua mentre si stava esibendo al Sammichele Music Fest, in provincia di Bari.

La cantante fortunatamente è riuscita a schivare la bottiglia, ma ha interrotto l'esibizione per rimproverare l'autore del gesto che - ha detto - poteva avere conseguenze gravi. Poi ha invitato la security ad accompagnare fuori dall'area concerto l'autore del gesto. L'intera scena è riportata sui social dalla pagina "Amo Casamassima", che allega anche il video dell'accaduto.

La risposta

Elettra Lamborghini, dopo essersi vista la bottiglia d'acqua lanciata dal pubblico molto vicino al viso, ha deciso di rispondere a tono.

La cantante ha fermato il concerto e rivolgendosi al pubblico e al ragazzo in questione ha detto: «Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d'acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pal*e chiedi scusa, perché potevi farmi male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché ad un'altra cantante (ndr. si riferisce a Baby K) è arrivata una cosa al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour. Non mi interessa, è pericoloso e tu non lanci la bottiglia qua perché non voglio la tua acqua. Fatelo uscire».

Il ragazzo è stato immediatamente allontanato dal concerto e la cantante ha continuato il suo show con una delle sue hit di successo, Caramello, e il pubblico l'ha amata.