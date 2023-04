Borghi d'Italia, Sammichele inserito tra i più belli: la cerimonia

Nel 2024 la Puglia ospiterà il Festival nazionale dei Borghi d’Italia: ad annunciarlo è stata la consigliera delegata della Regione alle politiche culturali e alla valorizzazione dei Borghi, Grazia Di Bari, partecipando ieri alla cerimonia di consegna della bandiera dei ‘Borghi più belli d’Italia’ al sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, da parte del presidente dell’Associazione, Fiorello Primi.

Per il piccolo centro pugliese (poco più di seimila anime) è stata un’autentica giornata di festa che ha coinvolto l’intera comunità. Al mattino, presenti diverse autorità e sindaci, nella sala consiliare del Municipio si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera. Poi la delegazione (c’erano tra gli altri il presidente dell’Anci Puglia, Massimo Colia, e il presidente regionale pugliese dell’Unione delle Pro Loco d’Italia, Rocco Lauciello), si è spostata nel Castello Caracciolo per visitare il Museo della Civiltà contadina ‘Dino Bianco’. Quindi è scattata la vera e propria ‘Festa del Borgo’ nel Castello e nel Centro storico di Sammichele, con mostre, degustazioni, musica e folklore. Non è mancato anche un momento di approfondimento culturale con l’assemblea regionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

I commenti

«La valorizzazione dei borghi e la rigenerazione urbana sono temi al centro dell’azione regionale – ha ricordato ancora la consigliera Di Bari - i fondi del Pnrr ci hanno aiutato nel supportare e promuovere queste realtà territoriali, con l’obiettivo primario di ripopolarle, e questo possiamo farlo solo dando servizi alla comunità per migliorare la qualità della vita e, come naturale conseguenza, l’offerta turistica». Ottenere il riconoscimento per Sammichele di Bari non è stato facile; in media solo un Comune richiedente su quattro ce la fa. Ora l’elenco nazionale comprende 14 borghi pugliesi.

«Questo riconoscimento – ha sottolineato il sindaco di Sammichele, Lorenzo Netti – è il premio per due anni di lavoro. Non è stato un percorso semplice perché nessuna operazione di un’amministrazione comunale lo è. Ora c’è tanta gioia ma il riconoscimento ci riempie di responsabilità perché Sammichele, con le sue numerose bellezze, dovrà meritarsi il posto assegnatogli come uno dei Borghi più belli del Paese».

Già nelle prossime settimane inizieranno gli incontri preparatori in Regione per l’edizione 2024 del Festival nazionale dei Borghi d’Italia.