Bonus anche per chi si sposta a piedi: un'App conterà i passi. Sconti per bici e monopattini

Bonus in vista anche per chi utilizza i servizi in sharing (bici, auto e monopattini), per chi si sposta a piedi e per chi raggiunge sempre a piedi gli istituti scolastici. Insieme all'abbonamento da 20 euro, ieri la giunta ha approvato una serie di nuovi incentivi che partiranno nei prossimi mesi.

Il bonus sharing



Tra le novità il bonus sharing per il quale è previsto uno stanziamento di 300mila euro. «Per promuovere l'utilizzo dei servizi di sharing e favorire in questo modo schemi di integrazione multimodale si legge nel provvedimento - verranno erogati dall'amministrazione comunale ai cittadini che ne faranno richiesta, dei voucher per coprire pro-quota i costi dei relativi abbonamenti». Le modalità di gestione di tali voucher e le modalità di monitoraggio connesse all'efficienza e all'efficacia dell'agevolazione potranno essere oggetto di rimodulazione in base all'andamento della misura. Potranno essere considerati anche eventuali minuti gratuiti resi disponibili dagli operatori di sharing.

Secondo bonus è quello previsto per chi si sposta a piedi, per uno stanziamento iniziale di 100mila euro. «Con Muvt a piedi - si legge nella delibera - si vuole sperimentare un sistema di incentivazione per favorire gli spostamenti a piedi a sostegno delle altre misure previste nel piano». A tal proposito all'interno della app Muvt verrà sviluppato un modulo per la registrazione dei passi percorsi, che verranno tramutati in punti e quindi in credito nel borsellino dell'utente. Verranno destinati indicativamente 40mila euro per lo sviluppo del modulo App, previsto per il primo semestre del 2023, e 60mila euro per gli incentivi che saranno erogati nella seconda metà del 2023.



Saranno invece 450mila euro i fondi stanziati per promuovere i piani di spostamento casa scuola, nell'ottica di estendere la misura già attiva al maggior numero possibile di istituti scolastici e realizzare anche piccoli interventi strutturali (rastrelliere, locker, arredo urbano nelle zone antistanti la scuola).



E proprio dal punto di vista strutturale è previsto uno stanziamento di un milione di euro per realizzare piccoli interventi legati alla mobilità sostenibile come l'acquisto di rastrelliere (300mila euro), di locker (box per bici) a 250mila euro e stalli sicuri (450mila euro) con punti di ricarica videosorvegliati e stazioni di gonfiaggio per le bici.Quattrocentomila euro saranno invece stanziati per prorogare i voucher per l'acquisto di bici e monopattini. La misura, lanciata nel 2019, ha previsto l'assegnazione di incentivi economici, sotto forma di sconto, finalizzati all'acquisto di biciclette nuove di fabbrica e ricondizionate, per uso urbano, non sportivo, e dispositivi di micro-mobilità elettrica, con l' obiettivo di stimolare i cittadini all'adozione di stili di vita più salutari, ad aumentare gli spostamenti sostenibili e a contrastare gli effetti dell'inquinamento da traffico veicolare. Nel 2023 il Comune propone di destinare quindi 400mila euro, confermando l'incentivo diretto al cittadino con modalità che saranno definite con specifico atto.Altri 350mila euro sono previsti per il rimborso chilometrico di chi si sposta in bici. Un programma partito nel 2019 relativo agli spostamenti casa scuola e casa lavoro, effettuati in bicicletta nell'area urbana, utilizzando un sistema certificato per il tracciamento dei chilometri percorsi dagli utenti. Da giugno 2021 è anche attiva la sottomisura sperimentale bike to art, che prevede una ulteriore incentivazione ai cittadini, sotto forma di voucher elettronico utilizzabile presso cinema, teatri e musei della città.

La spesa



In totale il piano strategico della mobilità sostenibile approvato ieri in giunta prevede una spesa complessiva di 8 milioni e mezzo di euro, di cui 5 milioni e 600 solo per gli abbonamenti a 20 euro e i restanti fondi per i bonus che saranno attivati o prorogati.

S. Del.