Bomba d'acqua tra Castellaneta e Polignano: cadono quattro alberi. Strada interrotta

Dal caldo afoso a vento forte e improvvisa bomba d’acqua, il passo è stato decisamente breve. È accaduto questo pomeriggio sulla Strada Provinciale che collega Castellana Grotte a Polignano a Mare, qualche centinaio di metri dopo la rotatoria che consente, sui quattro lati, di dirigersi verso Conversano, Polignano, Monopoli e Castellana (in direzione Polignano).

Quattro alberi caduti

La strada è stata interrotta perché quattro alberi e anche un palo della luce sono letteralmente caduti su se stessi invadendo la carreggiata ed impedendo il regolare passaggio delle auto. Per fortuna, al momento della caduta degli alberi, non c’erano auto in transito, altrimenti i danni arrecati sarebbero stati di entità decisamente superiore, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passeggeri. Va detto che il fenomeno è durato al massimo dieci minuti, quanto è bastato, però, per creare numerosi disagi alla circolazione. Danni sono stati registrati anche sulla Conversano-Castellana: anche in questo caso la caduta di un albero ha causato la momentanea interruzione della circolazione.