Imprenditore edile nel mirino: due bombe in due diversi cantieri

Due ordigni piazzati in due diverse palazzine in costruzione a Molfetta, nel Barese esplosi in piena notte, alle 23.45.

Paura sul lungomare e in viale della Libertà

Una sul lungomare, in un cantiere edile di via don Grittani, l'altra in viale della Libertà: le esplosioni, sono avvenute a distanza di pochi minuti l'una dall'altra e nel raggio di un paio di chilometri. Le strutture, cinte dalle impalcature, non hanno subito particolari danni, anche se i mattoni forati all'interno delle palazzine si sono frantumati e hanno creato molta polvere.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Allarme bomba alla stazione di Brindisi: scalo evacuato e... TARANTO Taranto, allarme bomba nel porto. Ma è solo...

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri sono immediatamente giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco: gli ordigni sono stati repertati dagli artificieri che ora indagano per comprendere che tipo di materiale sia stato utilizzato. Nella zona non ci sono immagini di videosorveglianza, dunque i militari stanno cercando di ricostruire la vicenda interrogando possibili testimoni. L'imprenditore molfettese proprietario dei due cantieri non ha saputo fornire chiarimenti agli inquirenti, che quindi indagheranno a 360 gradi nella vita dell'uomo.