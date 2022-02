Puglia, altre 18 vittime da covid, ma cala il numero dei positivi: 1.537 i nuovi casi e 31 in terapia intensiva. Giù i contagi nelle scuole: -30%

Altri 18 morti da covid in Puglia, 24 ore e scendono a 31 i ricoveri in terapia intensiva secondo il bollettino della Regione. Calano del 30% in una settimana i contagi tra i banchi di scuola.

I numeri del bollettino covid

Sono 1.537 i nuovi casi rilevati in Puglia su 16.574 test giornalieri eseguiti (con una incidenza del 9.2%), mentre 18 sono le persone morte. I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari, 381; Bat, 135; Brindisi, 103; Foggia, 242; Lecce, 513; Taranto, 141. I residenti fuori regione sono 18, mentre 4 quelli residenti in provincia non definita. Le persone attualmente positive sono 79.320 e di queste 595 sono ricoverate in area in area non critica e 31 in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI REGIONE Coronavirus, due anni fa il primo caso in Puglia: in 24 mesi oltre...

Il virus tra i banchi di scuola

La circolazione del Covid in ambito scolastico in provincia di Bari è in netto calo: sono infatti 606 i casi registrati nella settimana 21-27 febbraio, il 30% in meno rispetto alle 857 positività tracciate nei sette giorni precedenti, e sono quasi dimezzati se si considerano i 1103 casi di un mese fa, nella settimana 31 gennaio-6 febbraio. Dei 606 casi attuali, 561 riguardano alunni e 45 operatori scolastici.

Il referente covid scuole

«Con il completamento del ciclo vaccinale - spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole del Dipartimento di prevenzione - il numero dei positivi non vaccinati si è notevolmente ridotto sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado a dimostrazione del fatto che grazie alla vaccinazione stiamo ottenendo i risultati attesi».

I numeri scuola per scuola

Nel dettaglio del report scuole dell'Asl, le positività sono così distribuite: 204 nelle scuole primarie (185 alunni e 19 personale scolastico), 152 nelle scuole secondarie di secondo grado (140 alunni e 12 personale scolastico), 133 nelle scuole dell'infanzia (122 alunni e 11 personale scolastico) e 117 nelle scuole secondarie di primo grado (114 alunni e 3 personale scolastico)«. Le classi che attualmente sono interessate da un provvedimento di quarantena sono 61: 11 nella scuola della infanzia, 4 nella scuola primaria, 23 nella scuola seconda di primo grado e 23 nelle scuole superiori.