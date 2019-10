Sparatoria fra la gente: ferite gravemente due persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone - una delle quali colpita per caso - sono rimaste ferite in un agguato avvenuto ieri in via Aporti, a Bitritto , a pochi passi dalla centralissima piazza Aldo Moro, nei pressi di un circolo ricreativo. Nel mirino dei killer, Attilio Gargaro, 36enne ritenuto vicino al clan Di Cosola.Poco dopo le 20, sono stati esplosi diversi colpi di pistola - ancora da chiarire se da una sola persona o più d'una - probabilmente a bordo di una moto. I proiettili hanno colpiti le auto in sosta, lo stesso Gargano - tracce di sangue sono state trovate sul cofano di una Fiat Panda - e Luigi Leccese, estraneo a qualunque fatto e che passeggiava in zona.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e ambulanze del 118. La zona è stata transennata per consentire i rilievo degli investigatori della Scientifica dell'Arma nel tentativo di ricostruire le fasi dell'agguato.Sul movente della sparatoria, solo ipotesi: sembrerebbe escluso, il condizionale è d'obbligo, ogni collegamento con la criminalità organizzata.