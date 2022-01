Caldaia rubata cinque anni: scuola ancora al freddo: tutti in Dad fino a fine gennaio

Saranno in didattica a distanza fino al 27 gennaio prossimo gli studenti della sede di via Abbaticchio del Liceo Carmine Sylos di Bitonto, in provincia di Bari. Il loro rientro a scuola, dopo le vacanze natalizie, ha avuto un triste riscontro. I lavori di installazione dell’impianto di riscaldamento non sono stati conclusi.

La decisione della scuola: tutti in Dad

Le aule sono, perciò, completamente al gelo. Il disagio è stato acuito dalla necessità di farle arieggiare per il rispetto delle norme anti Covid. Pare che gli studenti abbiano cercato di ripararsi dal freddo il più possibile, coprendosi con coperte e indossando più maglioni. Ma non è stato sufficiente.

Ma questo problema, in realtà, risale al 2019, quando il liceo è entrato in possesso di un’altra ala (lato via Abbaticchio). Negli ulteriori ambienti a disposizione l’impianto di riscaldamento non ha mai funzionato. «Pare che la caldaia sia stata rubata ben 5 anni fa e nessuno si è preoccupato di fare denuncia alle forze dell’ordine e di installarne una nuova» hanno precisato l’ex consigliere regionale Domenico Damascelli e la consigliera comunale Carmela Rossiello.

Fortunatamente, sono state trovate già delle soluzioni. In attesa che terminino i lavori a fine gennaio, le lezioni per loro proseguiranno, appunto, in Dad. La decisione è stata presa da Marco Bronzini, consigliere delegato alla Programmazione Scolastica ed Edilizia della città metropolitana di Bari, in accordo con Irma D’Ambrosio, dirigente scolastico del liceo.