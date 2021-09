Bitonto, pugni e spintoni alla stazione di servizio, cade e batte la testa: muore a 41 anni

Una lite finita male. Una banale lite, durante la quale si è arrivati alle mani, spintonandosi con violenza. E proprio una caduta all'indietro, provocata da una spinta ricevuta nel corso di un acceso scontro alla stazione di servizio di via Modugno, a Bitonto, ha causato la morte di Paolo Caprio, 41 anni, del posto. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118.

L'inchiesta

Il pm della Procura di Bari, Ignazioni Abbadessa, ha disposto l'esame autopstico sul cadavere del 41enne per accertare le cause del decesso, mentre i carabinieri hanno già provveduto a recuperare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, per ricostruire l'accaduto e recuperare dettagli utili a individuare l'autore dello spintone. I militari sarebbero già sulle tracce del responsabile.

Il cordoglio e lo sbigottimento del sindaco

«Senza armi la fine di una esistenza umana è stata decretata da violenza per motivi, sembrerebbe, non legati a questioni criminali - ha scritto sui social il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio -. Il presunto colpevole è in contatto con le forze dell'ordine. È vero, la prepotenza e la barbarie stanno attraversando tutto il Paese (il Sud in particolare) consegnando l'immagine di una società sempre più sola ed abbandonata. Ma Bitonto ha già sofferto troppo per sopportare altre tragedie come questa - ha concluso -. La vittima ed il presunto carnefice sono molto giovani per non lasciarci altro pensiero».

«Una vita non può essere così tragicamente spezzata dalla furia cieca della violenza - ha aggiunto la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero -. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine e degli inquirenti per assicurare il responsabile alla giustizia. La risposta dello Stato deve essere ferma e rigorosa. Nel nostro paese non c'è alcuno spazio per la barbarie».