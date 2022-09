Bitonto, perde il controllo del motocarro e precipita nel burrone

Un anziano 78enne, mentre era alla guida del suo motocarro, è finito nel burrone dopo aver imboccato la strada provinciale 89, detta “delle Matine”, che da Bitonto conduce nella frazione di Palombaio, in provincia di Bari. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto subito dopo pranzo.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo in curva, compiendo un volo di cinque metri che ha reso necessario, per il recupero, l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'anziano all'ospedale San Paolo in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non il 78enne non sarebbe in pericolo di vita. Della ricostruzione dell'accaduto e dei rilievi del caso si occupano gli agenti del locale commissariato.