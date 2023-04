Omicidio all'alba: un uomo ucciso a coltellate dopo una lite in strada

Omicidio alle prima luci dell'alba: un uomo è morto, ucciso a coltellate dopo una lite. Ancora sommarie le informazioni: secondo le prime ricostruzioni la vittima è stata ferita a morte davanti alla soglia di casa in via Bellini a Bitonto. Poco dopo è stato fermato un uomo sospettato di averlo colpito al culmine di una lite.

Cosa è successo

Un 50enne è stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Bitonto al culmine di un violento litigio per cause non ancora precisate. Il presunto aggressore è stato bloccato dalla volante del Reparto Prevenzione Crimine di Bari nei pressi della stazione ed ora nel commissariato di via Traetta. Entrambi avevano piccoli precedenti. Sul posto, nei pressi del centro storico, sono intervenute la polizia di Stato e il personale della scientifica. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'aggressore avrebbe sferrato alcuni fendenti all'indirizzo della vittima e ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti della squadra Volanti di Bari alla stazione centrale. Sul posto oltre alla scientifica si attende il magistrato di turno della procura di Bari.