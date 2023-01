Medico di famiglia aggredito da un paziente che non voleva aspettare il proprio turno

Aggredito perché un paziente era stufo di aspettare. È quanto accaduto a un medico di famiglia di Bitonto, che all'interno del proprio studio sarebbe stato aggredito da un paziente, insofferente per l'attesa e insensibile alle rassicurazioni del dottore. Gli avrebbe tirato un calcio alla mano, fratturandogliela.

La denuncia del Fimmg

Lo rende noto Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari che esprime solidarietà al medico. Il fatto sarebbe accaduto lo scorso dicembre. «Esprimo solidarietà a nome mio e della Fimmg al collega che a dicembre è stato aggredito da un paziente - afferma Calabrese - Episodi di questo genere, magari con conseguenze meno gravi e spesso non denunciati, continuano a ripetersi, la sicurezza degli operatori sanitari è un'emergenza che non si è mai risolta. Semplicemente, è stata dimenticata per un pò dai media. Non possiamo però attendere il caso tragico per ricordarcene. Chiediamo la piena applicazione della legge sulla sicurezza degli operatori sanitari, soprattutto in riferimento alla procedibilità d'ufficio, sgravando gli operatori dalla denuncia dell'episodio».