Malore mentre era alla guida della sua auto: morto 60enne dipendente comunale

Malore mentre era alla guida della sua auto: morto 60enne. Si tratta del 60enne Francesco Rizzi, dipendente del comune di Bitonto. Ieri mattina, era da poco passato mezzogiorno, quando Rizzi ha imboccato via Salvemini, in centro, a pochi passi dalla scuola elementare "Cassano", ed è finito contro un'altra vettura parcheggiata all'angolo con via Dilorenzo.

Sul posto immediato l'arrivo degli operatori sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, oltre che degli agenti di polizia di stato e vigili urbani. Cordoglio da parte del primo cittadino, addolorato per l'accaduto. I funerali si svolgeranno lunedì, alle 16, nella chiesa dei Santi Martiri di Abitene.