Cade dalla piattaforma edile mentre sta lavorando: 60enne trasportato in codice rosso all'ospedale

Un altro incidente sul lavoro in Puglia: un uomo di 60 anni questa mattina, poco prima di mezzogiorno, è caduto da una piattaforma edile alta 3,70 metri in via Di Vagno a Bitonto, nel Barese.

Immediato l’arrivo dei soccorritori, che l’hanno trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. L’uomo, sottoposto ad intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita.

Le ricostruzioni

Secondo una prima ricostruzione, il 60enne, costruttore di professione, potrebbe aver messo il piede in fallo, precipitando in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale Spesal della Asl di Bari.