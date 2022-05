Amministrative a Bitonto, si sfidano Damascelli e Ricci: le liste. Bufano si ritira all'ultimo: «Motivi personali»

Colpo di scena a Bitonto, una delle poche città dove, in vista delle prossime amministrative, il quadro sembrava essere decisamente chiaro. Niente accordi trasversali, liste civiche bipartisan o altro: c’è un candidato per il centrodestra, uno per il centrosinistra e, fino a poche ore dopo la presentazione delle liste, anche uno per i Cinque Stelle. Ma Maria Bufano, candidata sindaco per i grillini, all'ultimo si è ritirata, annunciandolo con un post su Fb: "Motivi personali". La lista è stata tuttavia depositata formalmente, ma in mancanza di un candidato sindaco non potrà partecipare alla competizione elettorale. La riportiamo, di seguito, insieme alle altre che invece si sfideranno.

Movimento 5 stelle – Maria Bufano

Sgaramella Davide, Piperis Vito, Traversa Sebastiano, Corallo Antonio, Napoli Claudio, De Palo Francesco, De Palo Cosimo, Cataldi Luigi, Moretti Giovanni, Masellis Felice, Siragusa Francesco Paolo, Lovascio Angela Marina, Pierri Vincenza Loredana, Ricci Palma Mirella, Di Leo Antonella, Murgolo Manuela.

Liste a supporto del candidato sindaco Domenico Damascelli

Con Abbaticchio Giovanni, Barone Noemi, Climaco Francesca, Cotugno Miriana, Dancelli Michele, Desantis Domenico, Fioriello Giuseppe, Lacetera Massimo, Masellis Alessia, Mongelli Teresa, Monte Maria, Palmieri Patrizia, Pellegrini Raffaele, Saponieri Concetta Maria, Saracino Francesca, Scelzi Giuseppina, Palermo Giuseppe, Angiuli Rocco, Lerede Gianfranco.

Damascelli Sindaco Ancona Marianna, Caputo Filippo Francesco Antonio, Carbone Maria Fiorella, Catelli Antonio, Cavallo Luigi, Ciocia Marilena, D'Aucelli Paolo, D'Egidio Giuseppe, Demichele Francesco, Deruvo Vito Antonio, Lacassia Vanna Rita, Lovascio Nicola, Matera Schiavone Maria Pia, Napoli Isabella, Perrini Domenico, Ricci Francesco, Rossiello Carmela, Ruggiero Giuseppe, Rutigliano Francesco, Sarubbo Concetta, Sblano Domenico, Schettini Raffaele, Tarantino Giuseppe, Toscano Francesco.

Azione Civica Maggio Anna, Decaro Francesco Perfetti Giuseppina detta Pina, Brindicci Giovanni, Lapietra Marisa, Lavacca Gaetano Luca, Desantis Lucia, Pice Arcangelo Gabriele, Piluscio Rosa, Coviello Roberto, Logrieco Angela, Battaglia Marco, Dellorusso Angela, Bufano Francesco, Amorisco Anna, Carnicelli Vito, Cicoria Carmine Francesco, De Nadai Vincenzo, Florio Giuseppe, Mongiello Nicola, Muschitiello Cosimo detto Mino, Muschitiello Nicola, Tempesta Giuseppe, Veriello Domenico.

Onda Civica Acquafredda Emanuele, Attivissimo Maria Giuseppa, Agostinacchio Pasqua, Bellomo Vincenzo, Carano Vito, Castoro Dario, Debiase Rosaria, Fallacara Lucia, Galliani Nicola, Lacassia Grazia, Lamacchia Angie, Mancazzo Francesco, Marella Alessio, Naglieri Michael, Pastoressa Concetta, Priore Paolo, Raso Massimiliano, Stellacci Anna Rita, Stellacci Maria, Tampoia Pasquale, Tassiello Damiana, Tassiello Vincenzo, Urbano Angela, Valeriano Stefano.

I riformisti – Fronte del lavoro Antonino Gaetano, Centrone Asia, Danti Anna, D’Agruma Carmela, Devanna Sabina, Marrone Vito, Masciale Vito, Natilla Francesco, Modesto Luana, Palermo Marianna, Rucci Carmela, Sannicandro Domenico, Santoruvo Annalisa, Savino Maria, Schiraldi Giuseppina, Sgaramella Vito, Sena Codero Glenys Oveyda, Tarantino Aldofrancesco, Zippone Emanuele.

Fratelli d’Italia Berardi Francesco, Bitetto Ivan Pasquale, Capriglione Filomena, Cazzolla Giuseppe detto Beppe, Coletti Maria Monica, Fallacara Rossana, Fanelli Angela Raffaella, Formisano Marcello, Frisone Leonardo, Garofalo Gaetano, Giangaspero pasquale, Lasaracina Chiara, Lorusso Ivan Francesco Aurelio, Maggio Tiziana, Mastro Grazia, Mininni Claudia, Mitolo Antonio, Natalizio Massimiliano, Natilla Francesca, Patierno Pasquale, Strambelli Nicola, Teofilo Angela, Zoiro Gaetano, Depalo Marina.

Uniti per Bitonto Degennaro Cosimo, Carbonara Maria Grazia, Lovero Valeria, Maggio Maria Emanuele, Antonino Pasqualina, Monopoli Pasqualina, Vitariello Antonella, Carelli Anna, Piepoli Grazia, Sifanno Anna Maria, Schiavone Francesco, Grandolfo Andrea, Verani Emanuele, Antonino Antonio, Natilla Demetrio, Labianca Giulio, Rosmarino Antonio, Natale Francesco, Cirillo Noemi, Amendolagine Damiano.

Bitonto Cambia Acquafredda Raffaele, Caldara Valentina, Cortese Giuseppe, Deruvo Elisabetta, Desantis Angela Santa, Errico Andrea, Fiore Giacomo, Garofalo Pasquale, Gesmundo Alessandro, Incantalupo Doriana, Labianca Vito Antonio, Martucci Rosalba, Muschitiello Ziccardi Luisiana, Palermo Modesto, Parisi Cecilia, Pazienza Patrizia Anna, Perrini Vito, Putignano Arcangelo, Ruggiero Vito, Saracino Antonella, Scaraggi Grazia, Sifo Giuseppe, Tempesta Carla.

Patto Comune Galliani Gaetano, Acquafredda Nicola, Altamura Onofrio, Ceo Biagio, Coniglio Michele detto Mirko, Demundo Michele, Flora Giacomo, Fucci Armando, Genchi Dominga, Giachetti Vito, Iannola Domenica detta Nica, Lamura Sara, Maggio Manuela, Mattia Loredana, Misshchenko Olena detta Elena, Mitolo Antonia detta Antonella, Napoli Emanuele, Natilla Alessia, Pellegrino Sandro, Porcelli Porzia, Santoro Valeria, Santoruvo Vita Maria detta Marida, Suriano Vincenzo, Tassari Francesco Benedetto detto Franco.

Forza Italia Vacca Nicola, Giammarelli Caterina, Tarantino Antonio, Barile Concetta, Carella Anna, Cicciomessere Paola, Cioce Gaetano, Cortese Antonio, Giannuzzi Claudio Orazio, Lapenna Marica, Papapicco Michele, Ricci Sebastiano, Rizzi Ivan, Rossiello Antonio, Saracino Anna, Tullo Francesco, Tursi Antonio, Vitucci Ida, Vitucci Maria Teresa, Gagliardi Lino, Iunco Federico.

Bitonto Solidale Acquafredda Maria Rosa, Allegretti Maria detta Mariella, Aloisio Morena, Autuofermo Pasquale, Balestra Carmela detta Melania, Bellavista Francesco, Bernardi Francesco, Bonasia Isabella, Bernardi Francesco, Bonasia Isabella, Bruno Grazia, Caldarola Francesco Antonio detto Ciccio, Cannito Carmela, Carella Claudio Fausto, Castellano Cinzia, Lacerenza Maddalena detta Mada, Modesto Giuseppe detto Pinuccio, Mongiello Antonia detta Antonella, Nuzzo Elisabetta Pasqua detta Lisa, Papapicco Vito, Pastoressa Rosa detta Rosalba, Pinto Maria Lucia detta Lucia, Scauro Francesco detto Franco, Schiraldi Francesca, Valeriano Francesco, Zippone Francesco.

Liste a supporto del candidato sindaco Francesco Paolo Ricci

Partito Democratico Acquafredda Paolo, Antuofermo Nicola Maria Antonio, Attivissimo Gabriella, Brancale Antonio, Brandi Francesco, Bratta Michelangelo, Cataldi Tommaso, Cuoccio Maria, D’Alessandro Vito, Desantis Maria Anna, Di Pede Michele Antonio, Giordano Francesca, Granieri Caterina, Lisi Michele, Milo Maira, Palmieri Annalisa, Pinto Domenico, Piperis Maddalena, Propato Lucia, Salierno Marina, Scolamacchia Angela, Siragusa Giuseppe, Squeo Marco, Vaccaro Antonella.

Strada in comune Acquafredda Nicola, Avellis Emanuele, Cenerino Carmela, Colosuonno Lisa, Farella Christian, Giorgio Agostino, Labbrino Ilenia, Labianca Cecilia, Leccese Giuseppe, Lobuono Losanna, Lovero Ruth, Lozito Giovanna, Maggio Damiana, Magro Marica, Mangini Rocco, Mercurio Michele, Modugno Vito Rosario, Montagna Maria Emanuella, Perrini Angelo, Ricci Vincenzo, Saracino Ilaria, Stefania Annamaria, Verriello Mario, Visotti Maria Veronica.

Per Bitonto Palombaio Mariotto Lisi Antonio, Labianca Antonio, Armieri Roberto Nicola, Coviello Anna, Di Mundo Donatella, Palmieri Maria Rosaria, Milo Milo Maria, Saracino Angela, Ragno Sergio, Cirillo Pamela, Cioce Anna, Ancona Saverio, Manfredi Giovanna, Strignano Antonio, Fiorello Giovanni, Santoruvo Giuseppe, De Palo Gaetano, Centrone Nicola, Rossiello Francesco Paolo, Vitariello Lucia, Piscopo Dominique.

Rete civica Italia popolare Ventola Luigi, Ragno Francesco, Carbonara Mariantonietta, Albudanzi Giuseppe, Cortese Grazia, Tisbo Emanuella, Teofilo Felice, Nanocchio Maria, Corallo Giovanni, Fiore Fabio, Bellavista Antonio, Sacino Porzia, Legista Marianna, Di Tano Antonello, Cervelli Raffaella, Desantis Vito Vittorio detto Vito, Piepoli Luigi, Piscopo Vincenzo, Palmieri Nicola, Marrone Arianna, Sifanno Ilaria Charol, Germano Paola, Antuofermo Luigi, Centrone Michele Cristian.

Più sì Abbondanza Antonella, Acquadredda Francesca, Albanese Letizia, Allegretti Teresa, Barba Chiara Stella, Carbonara Carmela, Castellaneta Maria, Cristiano Daniela, Fallacara Fortunata, Labbrino Gianluca, Leccese Carlo, Lovascio Domenico, Marrone Vincenzo, Masciale Angelo Domenico, Nacci Domenico, Nardulli Giuseppina, Perillo Francesca, Petta Nicola, Piperis Paolo, Piscopo Margherita, Ruggiero Francesca, Scaraggi Francesco, Raccardi Teresa, Tullo Antonio.

Rinascita Allegretti Pietro, Baldassarre Giulio, Caputo Grazia, Carelli Ursula, Cotugno Marco, Depalma Patrizia, Depalo Domenico, Di Gioia Caterina, Di Lorenzo Roberta, Fiore Vincenzo, Modugno Pierpaolo, Nanocchio Alessia, Piglionica Laura, Robles Rossella, Sparviero Salvatore, Tagliaferro Nunzia, Tullo Francesco, Vacca Gianfranco, Verde Luca, Verriello Antonio, Zonno Tonia.

Officina partecipata laboratorio Acquafredda Michele, Borgia Cataldino, Carulli Onofrio, Colaianni Nicola, Daniela Annese, De Pinto Maria detta Mariella, Del Conte Paolo, Depalma Damiano, Digioia Dominga, Elia Domenica, Fallacara Michele, Giordano Francesco, Illuzzi Francesco Antonio, Lamura Genny, Lo Basso Francesco, Muschitiello Giuseppe Domenico, Palmieri Vito, Pedace Anna Rosa, Pice Maria Savina detta Sabina, Sannicandro Antonia, Sciacovelli Scolastica, Sorresso Gaetano, Terlizzi Rachele, Vacca Mara.

Democratici per la Puglia Altamura Silvia, Bonasia Cosimo, Caldarola Alessia, Carbone Teresa, Castellano Antonio detto Nino, Castro Emanuele, Ciminiello Rosaria, D’Abramo Romano, De Palma Gaetano, Degennaro Irene, Ferrulli Concetta detta Tina, Furio Silvana, Gesualdo Maria Grazia, Ignomeriello Raffaele, Logireco Nicola, Lozito Carmela detta Carmen, Maiorano Giuseppe, Mancazzo Lidia, Natale Caterina detta Catia, Palmiotto Giuseppe, Ricci Giuseppina detta Pina, Rizzi Francesco Davide, Tassiello Loredana Crocifissa, Vacca Giuseppe.