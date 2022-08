Anziana colpita dal lancio di pietre sul balcone: l'ultima "trovata" della baby gang

«Siamo stanchi», è il grido disperato dei residenti di piazza Fratelli Bandiera e corte dei Mille a Bitonto. Un’altra zona presa di mira dalla baby gang. L’ultima "bravata" risale a due giorni fa. Il bersaglio è stata un'anziana signora, che si trovava sul balcone della propria abitazione per svolgere faccende di casa. La donna è stata insultata. Non solo, contro di lei questi ragazzi hanno pensato anche di lanciare delle pietre, raccolte da una fioriera. Un'assurdità, segnalata alle forze dell'ordine, che da troppo tempo vengono portate all'attenzione con alcune petizioni della difficile situazione che si vive in quella zona della città.