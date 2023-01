Gli rubano il cane, lui lancia l'appello sui social. E Achille, magicamente, torna a casa

Sarebbe stato "rapito" e poi restituito al suo proprietario dopo che questi, disperato, aveva lanciato un appello sui social. Così Achille, uno splendido Golden retriever, ha potuto riabbracciare il suo padrone. Una storia a lieto fine quella accaduta a Bitetto, in provincia di Bari.

Achille era sparito tra l’8 e il 9 gennaio. Disperato il suo padrone, il parrucchiere Nicolò Scaramuzzi, aveva lanciato l'allarme sui social scrivendo: .«Hanno portato via il mio cane. Il suo nome è Achille (golden retriever). Se doveste vederlo, vi prego contattate il numero che c’è sulla locandina. Il cane non ha segni particolari, ma porta un collare grigio di gomma. Vi prego fate girare questo post». Il post, in effetti, ha avuto grande risonanza. forse per questo chi ha "rapito" Achille, ha fatto un passo indietro.

Il ritrovamento

Achille, dopo tre giorni, è stato lasciato davanti a un’associazione di Bitetto ed ha potuto riabbracciare il suo padrone.