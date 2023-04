Bisceglie, la giornata dedicata al "sospiro": il dolce tipico a prezzo speciale nelle pasticcerie storiche. Gara di solidarietà per i bambini dell'oncologico

Unire la promozione del dolce tipico alla solidarietà. È l’intento del “Sospiro day”, l’iniziativa promossa dall’associazione pasticcerie storiche in programma oggi a Bisceglie. In tutti i locali aderenti, sarà possibile acquistare il sospiro al costo di un euro­: l’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato “Apleti ets” del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari e “Piccoli così”, di cui fa parte il reparto della neonatologia dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

La raccolta fondi





La raccolta fondi contribuirà all’acquisto di apparecchiature sanitarie e giocattoli ma anche a finanziare attività come pet care, formazione, musicoterapia e tante altre a sostegno di bimbi, genitori e personale medico.



Grazie alla collaborazione con Assolocali, l’iniziativa si estenderà anche a sabato, giorno nel quale si potrà comprare il dolce tipico anche in pizzerie, pub e ristoranti.

«Ci sono realtà che combattono silenziosamente una battaglia difficile ma non impossibile. Tocca a noi agire per aiutare concretamente con un piccolo gesto» è l’appello lanciato da Sergio Salerno, presidente dell’associazione pasticcerie storiche biscegliesi.

