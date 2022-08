Bimbo di 10 anni non riesce a respirare: l'ambulanza tarda ad arrivare. Salvato dalla polizia locale. Nel primo pomeriggio di ieri, nel centro di Monopoli, due genitori residenti nel nord Italia, chiedono aiuto ad una pattuglia della Polizia Locale presente in zona. Il loro figlio di dieci anni ha difficoltà respiratorie, è affaticato. La centrale operativa richiede l'intervento del 118 che però necessita di tempo per raggiungere la località indicata.

La decisione della polizia di condurre il bimbo in ospedale

Gli agenti, dopo un rapido consulto con la centrale e l'ufficiale capo-turno, decidono di non perdere minuti preziosi e, senza indugio, trasportano - con l'auto di servizio - il ragazzo presso l'Ospedale San Giacomo dove viene immediatamente affidato alle preziose cure dei sanitari in servizio presso il pronto soccorso per un probabile shock anafilattico dovuto, forse, ad una intolleranza alimentare che ha richiesto anche un breve periodo di osservazione in reparto. Al piccolo, originario della Provincia di Pavia, gli auguri di pronta guarigione con la speranza possa trascorrere un sereno Ferragosto nella nostra Monopoli.