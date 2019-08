Bimba di un anno ricoverata per la Seu: è grave. Nas a caccia di alimenti infetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bimba di poco più di un anno, originaria di Bitonto, è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari per Sindrome emolitico-uremica. La prognosi è riservata e le condizioni della piccola sono gravi.Fegato e reni sono compromessi. La malattia si presenta come un'infezione intestinale e si trasmette principalmente per via alimentare o per contatto con animali e ambienti infetti.Sul caso lavorano i Nas per scoprire l'origine della malattia infettiva.