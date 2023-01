Entro primavera partirà finalmente il bike sharing a Bari. Ieri, con determina dirigenziale, il Comune ha autorizzato la rimozione delle quattro vecchie stazioni in piazza Umberto, piazza Moro, piazza Massari e piazza De Nicola (che risalgono al primo servizio di bici a noleggio conclusosi in maniera fallimentare a causa dei furti, degli atti di vandalismo e della scarsa manutenzione) e all’installazione di 50 nuove stazioni distribuite in tutta la città. I punti sono stati scelti per connettere università, ospedali e i luoghi di maggiore aggregazione: dal centro alle spiagge di Pane e pomodoro e Torre Quetta, passando per la stazione, il Policlinico e l’ospedaletto fino a Poggiofranco e Japigia.

Il contratto



Il 21 dicembre scorso il Comune ha stipulato il contratto con la Vaimoo, la società che si è aggiudicata la gara, e ha già liquidato l’importo una tantum di 700mila euro come previsto da bando.

Bando pubblicato nel 2016 e affidato dopo due anni. Successivamente sono sorte varie problematiche. L’ultima quella della Sovrintendenza che doveva autorizzare la sistemazione dei totem pubblicitari anche in strade vincolate come via Sparano o corso Vittorio Emanuele. Il via libera è arrivato nell’agosto scorso e la ditta vincitrice ha quindi cominciato a progettare gli impianti pubblicitari e le stazioni.

L'investimento



L’investimento complessivo è di oltre 2.300.000 euro a cui si aggiungeranno quattro milioni di euro per la manutenzione. Soldi che si potranno recuperare con la pubblicità e il canone corrisposto dal Comune di 60mila euro l’anno, al quale si sono aggiunti altri 700mila euro una tantum (già versati nei giorni scorsi). Secondo i calcoli dell’amministrazione, il valore della concessione per tutti i 20 anni sarà di 30 milioni di euro.

La società ha anche proposto delle migliorie al progetto iniziale: l’inserimento a bordo della bicicletta di un dispositivo denominato “smart lock” - lucchetto elettromeccanico - dotato di connettività internet e sensori gps ad alta precisione che consente lo sblocco della bicicletta e quindi l’utilizzo da parte dell’utente; la dotazione, a bordo delle biciclette sia elettriche che muscolari, di un sistema di diagnostica avanzato in grado di comunicare agli operatori la percentuale di carica delle batterie presenti nel veicolo e la necessità di un cambio batteria, delle biciclette elettriche, per mantenere l’efficienza e disponibilità del mezzo; la dotazione di un’applicazione mobile per il cittadino in grado di semplificare, con uno strumento alla portata di tutti, le operazioni di accesso al servizio; l’implementazione di stazioni virtuali che consistono in spazi, ben identificati e circoscritti, nel quale l’utente può prelevare e riconsegnare le biciclette elettriche e muscolari, riducendo drasticamente l’impatto del servizio di bike sharing sull’occupazione di suolo pubblico. Anche le stazioni sono state aumentate, da 42 previste a 50, così come saranno in totale 730 i mezzi a disposizione, tra cui anche bici elettriche. Il servizio sarà in funzione fino alle ore 24 di ogni giorno. Fissata infine a 14 l’età minima per accedere autonomamente al servizio.

La determina



«Le migliorie - si legge nella determina dirigenziale dell’agosto scorso - sono volte a fornire un servizio di bike sharing basato su un’avanzata soluzione tecnologica ed operativa, di cui la stessa società ne è proprietaria, capace di apportare valore aggiunto gestionale e tecnologico all’iniziativa di prossima realizzazione, rendendola in linea con le più recenti ed efficienti tecnologie disponibili sul mercato; le stesse migliorie non comportano alcun onere finanziario a carico dell’amministrazione».