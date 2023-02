Bike sharing, una bici finisce nel cassonetto. Lo sfogo del sindaco: «Scopriremo chi è stato»

A pochi giorni dalla partenza del servizio, il bike sharing targato Vaimoo a Bari deve fare conti con i vandali. Una delle bici elettriche in dotazione è stata nella giornata di ieri gettata in un cassonetto presente nelle vie della zona umbertina.

La denuncia su Facebook

A denunciare l’accaduto una cittadina sulla pagina Facebook del comitato. Come comunicato in sede di presentazione del servizio, le bici hanno tutte un impianto gps che dovrebbe permettere di ricevere una segnalazione in caso di movimento inappropriato. Resta da capire cosa sia accaduto e se ci sia la possibilità di risalire all’autore del gesto.

Il sindaco Decaro

Duro lo sfogo del sindaco Antonio Decaro sui social. "Ancora non abbiamo capito quanto gesti di questo tipo facciano male a tutti. Anche a chi li compie. Sarebbe interessante capire cosa ha in testa una persona che sceglie di prendere una bicicletta del servizio sharing e buttarla in un cassonetto. Perché in una città in cui in una settimana il servizio di bike sharing ha già registrato più di 600 noleggi e più di 400 abbonamenti, fare una cosa del genere significa colpire una città che vuole crescere. Ora basterà solo verificare come si è mossa questa bicicletta e, con le telecamere presenti in città, capire chi è questo genio".