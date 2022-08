Macchie di vernice e disegni sconci: vandalizzata la biblioteca

Macchie di vernice rossa, disegni sconci, porte e serrature danneggiate. È lo scenario che si sono trovate di fronte questa mattina le responsabili della biblioteca presente all’interno del parco Garofalo a Palese. L’ennesimo atto vandalico che colpisce un servizio educativo e sociale a Bari, dopo quanto accaduto solo un paio di mesi fa alla “Casa delle bambine e dei bambini”. Ancora da quantificare i danni arrecati, anche se sembra che nulla in questo caso sia stato rubato.

Il commento dell'assessore Bottalico

«Un atto di vandalismo e provocazione commesso nei confronti di tutti e tutte – sottolinea l’assessore al Welfare Francesca Bottalico -. Un’offesa grave alla quotidianità di tanti minori e famiglie che trovano nei servizi e in luoghi come questi contesti accoglienti, sicuri, dove poter crescere, apprendere, accedere alla cultura in maniera equa, democratica, gratuita e libera. Questo non ci fermerà. Andiamo avanti».