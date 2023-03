Più di 300 multe al giorno, incassato oltre 1 milione. Ztl, controlli ai varchi poi nuova segnaletica

Ztl e multe: la media per i primi due mesi del 2023 è stata di 317 verbali al giorno. Dal primo gennaio al 28 febbraio sono state emesse a Bari 18.712 multe per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo da un milione e 51mila euro. Lo si legge nell'ultima determina dirigenziale con la quale sono state rideterminate le entrate derivanti da sanzioni negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Nel dettaglio nel 2019 sono state emesse 200.717 multe per un importo complessivo di 25 milioni di euro; nel 2020, 181.471 verbali per 15 milioni e 489mila euro, nel 2021 sono stati emessi 206mila e 304 verbali per 16 milioni e 674mila euro ed infine nel 2022 191mila e 45 verbali per 15 milioni e 860mila euro.

Il dettaglio

Più nel dettaglio per il 2022 sono state 40mila le multe per infrazioni al codice della strada solo nel quartiere Murat, seguito dal Libertà, con 27.466. Terzo posto per Picone, con 17.340 multe elevate.



Subito dopo è toccato a Madonnella con 16.538 multe e poi a Carrassi, 15.916. Al sesto posto per multe elevate si è piazzato il quartiere San Pasquale con 10.811 multe. Poi, in ordine decrescente ci sono stati: Japigia (9.149), San Nicola (8.484), Carbonara (7.170), Poggiofranco (6.144), Palese (2.047), S.Spirito (1.916), San Paolo (1.247), Marconi-San Girolamo-Fesca (1.109), Stanic (512), Ceglie del Campo (565), Torre a Mare (373) e Loseto (55). Le strade non codificate raccolgono infine un totale di 34.888 multe elevate.



In questi giorni il Comune sta inoltre cercando di risolvere il "problema" della raffica di sanzioni nei confronti di residenti e commercianti del centro storico che hanno "violato" i varchi della ztl senza il giusto pass. Ad essere "colpiti" soprattutto i possessori di pass zsr d che sono entrati ugualmente dal varco di piazza San Pietro, nonostante fosse vietato: da quell'accesso possono entrare solo le auto con pass ztl. Il Comune in questi giorni sta procedendo con una valutazione complessiva di possibili cambiamenti sulla segnaletica, per renderla maggiormente comprensibile. Nel frattempo la polizia locale sta presidiando i varchi dove si sono registrate più sanzioni, proprio per "avvertire" residenti e commercianti sulle nuove regole di accesso. Numerose nei giorni scorsi erano state le proteste per la pioggia di multe che aveva colpito diversi residenti e commercianti: c'è stato persino chi ha avuto 45 sanzioni in pochi giorni.

La nuova gara



Intanto è in fase di conclusione la nuova gara da 4 milioni e 400mila euro per creare una piattaforma digitale, per la gestione delle infrazioni sia al codice della strada sia per il mancato rispetto di leggi, ordinanze e regolamenti. Secondo una stima, calcolata sulla base degli ultimi cinque anni, si parla di circa 225mila e 386 verbali di cui ad esempio 10mila elevati con autovelox, 36mila con street control, 142mila con contestazione immediata, 2.375 quelli notificati all'estero.

L'appaltatore dovrà quindi gestire l'acquisizione e memorizzazione dei verbali, tramite un sistema di archiviazione digitale che registri tutte le fasi del verbale creando un fascicolo per ogni tipologia di illeciti amministrativi accertato da personale o ausiliari della polizia locale di Bari. Infine dovrà fornire nuove strumentazioni come 700 apparecchi mobili multifunzione (palmari, tablet, smartphone, mobile pos) corredati da stampante termica, la cui stampa dovrà essere effettuata con inchiostro indelebile, ed altri dispositivi necessari (penne ottiche, dispositivi di lettura), ma anche 2500 blocchi di verbali.