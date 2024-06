Cinque Municipi suddivisi per 345 sezioni elettorali. E Vito Leccese, il candidato del centrosinistra a trazione Partito democratico, ne ha conquistate 325: il 94,2%. È questo il risultato bulgaro delle preferenze che i cittadini baresi hanno dato ai candidati sindaci dopo il primo turno delle elezioni amministrative di sabato e domenica, con un Municipio dove Leccese ha conquistato tutti i seggi, il secondo.

Stando ai dati raccolti dalla piattaforma messa a disposizione dal Comune di Bari, su 345 sezioni, il candidato del centrodestra Fabio Romito si impone su diciotto, mentre Michele Laforgia, sostenuto da Movimento Cinque Stelle e altre sigle politiche e associative non riesce nell’impresa di conquistarne almeno uno. Nel Municipio 1, il più popoloso con 120mila abitanti e quello in cui si concentra il maggior numero delle sezioni elettorali, Leccese è stato il candidato sindaco più votato in 106 sezioni. Romito ne ha conquistate otto, le sezioni numero 18 e 19 (corso Cavour), 20 (via Melo), 41 e 45 (largo San Sabino), 144 (via Ettore Fieramosca, Libertà), 159 (via Ravanas, Libertà). È qui che il candidato sindaco del centrodestra riesce a portare a casa il risultato migliore, a livello di preferenze raccolte nei singoli seggi.

Sempre nel Municipio 1 si registrano due sezioni in cui Leccese e Romito raccolgono lo stesso numero di preferenze. Si tratta della sezione 35 (via Suppa) e 244 (corso Mazzini, Libertà). Nella prima, i due aspiranti primi cittadini hanno ottenuto 228 preferenze, nella seconda 210. Nel Municipio 2 (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca), non c’è partita. Le sezioni assegnate a questa circoscrizione elettorale sono 104 e in tutte vince Vito Leccese. Diversa la situazione del Municipio 3 che, non a caso, è quello che, assieme al Municipio 5, ha fatto arrivare al ballottaggio anche i candidati presidenti, la candidata del centrosinistra dem Luisa Verdoscia e del centrodestra Filippo Stefano Colonna. Qui, nella circoscrizione che include i quartieri di Stanic, Marconi, Fesca, San Girolamo, San Paolo e Villaggio del Lavoratore, Leccese conquista 48 sezioni su 52, mentre Romito ne prende quattro. Al Quarto Municipio, dove pure a livello municipale la lista di Fratelli d’Italia ottiene il risultato migliore, troviamo 42 sezioni destinate ai residenti di Carbonara, Ceglie e Loseto. Leccese ne vince 38, Romito quattro. Abbiamo poi il Municipio 5, Santo Spirito, Palese, Catino e San Pio. Sono 31 le sezioni elettorali in cui è suddiviso, 29 vinte da Leccese, due da Romito. Anche qui, al ballottaggio del 22 e 23 giugno, si confronteranno i due candidati presidenti del centrodestra e centrosinistra. Si tratta del medico di base Maria Morisco, che si è fermata al 49,17%, e della giovane avvocatessa di centrodestra Krizia Colaianni, che ha raccolto il 35,60% delle preferenze. In alcune sezioni, infine, le preferenze di Laforgia superano quelle di Romito. Il penalista, per esempio, nella sezione numero 135 di via Peucetia, nel cuore del quartiere Japigia, ha ottenuto 108 preferenze personali contro le 101 del candidato del centrodestra. La stessa cosa è accaduta nella sezione 203, quella del “Panetti”, in via Redavid a San Pasquale. Qui la candidatura a sindaco di Laforgia è stata scelta da 100 elettori, quella di Romito da 90. Stessa cosa nella sezione 205 della scuola Massari: il penalista stacca il giovane consigliere regionale leghista con 133 voti contro 112.

Le preferenze ottenute dai candidati sindaci nelle singole sezioni devono naturalmente essere sommate a quelle raccolte dai consiglieri e dalle liste. È questo che ha portato al risultato di domenica scorsa, quando la coalizione di Leccese ha ottenuto 69mila 839 voti, il 47,84% dei 145mila 985 voti validi. Seconda, invece, la coalizione di centrodestra, con 43mila 601 voti pari al 29,87% del totale. Terzo, invece, Michele Laforgia, che ha portato a casa 30mila 944 preferenze, il 21,20% dei voti. Per cui, anche se Leccese è stato il candidato sindaco più suffragato, dovrà confrontarsi con Romito al ballottaggio del penultimo week-end di giugno. All’appuntamento elettorale, l’ultimo della tornata di queste amministrative, Laforgia ha ribadito il suo sostegno al candidato sindaco del centrosinistra. Questo potrebbe aiutare Leccese a tagliare il traguardo e a vestire la fascia tricolore, ma la partita è aperta e il centrodestra più motivato che mai.

