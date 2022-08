Violenza su due turiste: «Versione non credibile», resta in carcere il 21enne

Resta in carcere il 21enne barese accusato di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni, in un appartamento nel quartiere Libertà di Bari, nella notte tra l'8 e il 9 agosto, dopo averle sequestrate, rapinate e aggredite. Il gip del Tribunale di Bari Angelo Salerno ha convalidato l'arresto eseguito in flagranza di reato dalla Polizia e ha emesso contestuale ordinanza di custodia cautelare in carcere riconoscendo il 21enne responsabile di tutti i reati contestati dalla pm Desireè Digeronimo: duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

APPROFONDIMENTI BARI Adescate e violentate in centro, incubo per due turiste francesi. Arrestato l'aggressore BARI L'intervista, violenza sessuale? «È ormai una guerra contro le donne»

L'interrogatorio

Per circa due ore, nel carcere di Bari dove è detenuto da ieri, l'indagato ha risposto alle domande di gip e pm, negando le accuse e cercando di fornire una versione diversa da quella data dalle due vittime. Una versione che il giudice ha ritenuto evidentemente non credibile, sulla base anche dell'esito degli accertamenti medico-legali che hanno confermato le lesioni e le violenze. Le due turiste, una minorenne, erano state soccorse in strada, subito dopo i presunti abusi, in lacrime e con gli abiti lacerati e poi portate al Policlinico dove è stato attivato il cosiddetto «binario rosa» per le vittime di violenze.