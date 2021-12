Bari, violenza contro la moglie: aggredita a schiaffi e calci

A pochi giorni dalla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, un gravissimo episodio di violenza è avvenuto a Conversano (Bari), portando all’arresto di un 48enne del posto. A chiedere l’aiuto dei Carabinieri è stata la stessa vittima poco dopo l’aggressione avvenuta in strada nelle prime ore della notte appena trascorsa.

Agli uomini in divisa accorsi a difenderla, la donna, visibilmente ferita e spaventata, ha raccontato di essere stata raggiunta dal marito mentre era in strada in sosta con la propria autovettura. Ne è scaturita una lite durante la quale l’uomo l’ha tirata con forza fuori dall’auto e colpita con schiaffi e calci fino a scaraventarla sull’asfalto, facendole sbattere più volte la testa.

Dopo l’aggressione l’uomo si è allontanato portando con sé il telefono della moglie e le chiavi dell’autovettura. I Carabinieri, dopo aver affidato la donna alle cure del personale medico, hanno subito rintracciato il marito violento che è stato arrestato e trasportato presso la casa circondariale di Bari.