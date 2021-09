Bari, in via Amendola ville storiche a rischio demolizione. Ma c'è chi dice no

La storia di Bari passa da via Amendola. Lungo la famosa arteria cittadina che, in questi mesi, è protagonista di un lungo lavoro di sistemazione, sorgono diverse ville risalenti almeno ai primi del ‘900 se non addirittura più antiche, molte con riferimenti liberty, neoclassici e neogotici. Alcune sono vincolate dalla Soprintendenza e per questo restano a testimoniare la storia della città, altre invece sono in abbandono e scompariranno per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati