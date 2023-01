Il vigile aiuta un anziano ad attraversare e il traffico si ferma: lo scatto diventa virale

Un vigile urbano aiuta un uomo anziano, con difficoltà motorie e un bastone, ad attraversare la strada e la foto diventa virale. Tanto che un cittadino l'ha inviata al comandante della Polizia Locale di Bari, dove è accaduto, Michele Palumbo. Erano circa le 8 del 25 gennaio, quando un uomo non riusciva ad attraversare a causa del traffico, piuttosto intenso su via Tommaso Fiore. Ci ha pensato, allora, un vigile: lo ha accompagnato, con un gesto di enorme sensibilità e delicatezza. Chi ha assistito, ha scattato una foto. E poi l'ha inviata al generale Palumbo, che ha reso nota la vicenda. Il passante ha ammesso di essersi commosso: "Un silenzio incredibile, nessuno suonava il clacson, tutti in auto a guardare quella scena di piena di umanità. E ho pensato a mio padre e ho pianto".

Il commento di Palumbo

«Questa è la Polizia Locale in cui credo - ha commentato il comandante Palumbo - Professionalità, preparazione, aggiornamento continuo, disponibilità all'ascolto, intervento immediato e celere sul luogo dell'evento, parte necessaria del sistema "sicurezza urbana integrata" nelle nostre città , ma tanta, tantissima umanità al servizio della gente».