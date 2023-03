Da ieri i quartieri Picone e Poggiofranco sono più vicini. È stata infatti aperta la bretella stradale che collega via Tatarella e la rotonda tra via Matarrese, via Mazzitelli e via Escrivà che accorcerà le distanze tra le due zone residenziali. La nuova strada rappresenta un tassello fondamentale per decongestionare il traffico e per migliorare la viabilità stradale in città. La strada, con i suoi 362 metri, è la più lunga tra quelle realizzate nell’ambito del progetto “Strade Nuove”.

La cerimonia di inaugurazione



«Inauguriamo un altro lotto di questo grande cantiere di Fal, realizzato in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Bari - ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro - aprendo l’asta di collegamento tra viale Tatarella e la rotatoria di via Escrivà per permettere il transito dei veicoli dall’asse principale cittadino, l’asse Nord Sud, a questa zona tra Poggiofranco e Picone». Si tratta di uno dei dieci lotti in esecuzione in questi mesi a cura di Fal.

I lavori, dell’importo complessivo di 18 milioni di euro, termineranno a dicembre di quest’anno «e credo - ha continuato il sindaco - che, al termine di tutti gli interventi, la viabilità di quest’area risulterà molto più fluida e razionale, con il collegamento con la strada statale 16 e nuove connessioni interne tra due quartieri vicini. In questo modo, dopo il completamento dei due grandi assi di scorrimento cittadini - asse Nord Sud e il raddoppio di via Amendola -, stiamo ridisegnando la viabilità interna di connessione con questi assi».

I prossimi step



Nel corso dell’inaugurazione della nuova arteria è stato anche illustrato lo stato di avanzamento degli altri cantieri e i prossimi step relativi alla conclusione dei lavori prevista per la fine dell’anno: rispetto allo scorso dicembre si registra un avanzamento di circa il 20% dei lavori nei cantieri aperti. Ad oggi sono già conclusi gli interventi della rotatoria tra via Mazzitelli, viale Cotugno e via generale Bellomo; della viabilità di raccordo tra viale Tatarella e via Matarrese; dell’anello di circolazione tra viale Solarino e via Cotugno e del raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico e Bari Sant’Andrea.



Continua a prendere quindi forma il mosaico del progetto da parte di Fal, Comune e Regione: dieci opere di viabilità che si stanno realizzando in particolare, nei quartieri Picone e Poggiofranco, a partire dal cosiddetto “Quartierino”: soppressione del passaggio a livello di via delle Murge, realizzazione di 4 rotatorie, costruzione di un sottopasso e di un percorso ciclabile. Il progetto, presentato ad ottobre 2021 e che si concluderà a dicembre 2023, consta di 10 interventi di cui 9 a cura di Fal ed uno del Comune di Bari. All’inaugurazione di ieri sono intervenuti oltre il sindaco Decaro, il presidente e il direttore generale delle Fal, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, l’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso.



«In tutti i cantieri - ha spiegato Matteo Colamussi, direttore generale di Ferrovie Appulo Lucane – i lavori proseguono come da cronoprogramma, a ritmo serrato, verso il traguardo di fine lavori previsto per la fine di quest’anno. Il prossimo step previsto è quello della graduale apertura al traffico, a partire da fine marzo, della rotatoria tra viale Tatarella e la viabilità di raccordo con via Matarrese che avrà ben 5 bracci e 100 metri di diametro. Come promesso ad ottobre 2021, in occasione della presentazione del progetto, manteniamo l’impegno di condividere con i cittadini e i quartieri ogni step di avanzamento dei lavori. Quattro dei nove interventi sono già conclusi; rispetto a due mesi fa c’è stato un avanzamento del cantiere della rotatoria di Via Tatarella dal 75 all’85% e dell’altra rotatoria, quella tra viale Pasteur, via Solarino e via delle Murge, dal 50 al 70%».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA