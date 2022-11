Via Sparano ripulita, volontari al lavoro per togliere le gomme da masticare dal marciapiede

Si è svolto ieri mattina il primo “Stickers e ciugomma tour” di Retake Bari. I volontari, partiti da piazza Umberto, hanno percorso via Sparano in tutta la sua lunghezza, togliendo da terra i residui delle gomme da masticare e gli adesivi che per i più svariati motivi vengono attaccati ai pali e sugli arredi. Una squadra si è occupata del primo isolato della via da piazza Umberto fino a piazza Moro, mentre tutti gli altri si sono occupati della via dello shopping fino all’intersezione con corso Vittorio Emanuele.

Si tratta a volte di iniziative pubblicitarie, oltre di manifestazioni di dissenso, o anche di “street art”, ma comunque vanno a deturpare l’arredo della via dello shopping della città di Bari. Tantissime le gomme da masticare trovate a terra, così come tantissimi gli sticker trovati lungo la strada. «Gli sticker sono un problema – spiega in video Facebook uno dei volontari, Leonardo Rizzi – e spesso vengono attaccati in modo seriale. Ci sono adesivi presenti da 24-48, i volontari fanno un grosso lavoro per toglierli. Ma togliere gli sticker è un’azione che possono fare tutti, basterebbe che ogni persona che passa per via Sparano ne togliesse anche solo uno per avere la via sempre pulita e non deturpata».

Per quanto riguarda le gomme da masticare, nella sola scalinata di San Ferdinando, in 3 metri quadri, i volontari, nei giorni precedenti l’evento, ne avevano contate 42. Una zona bianca ormai diventata zebrata. «La cosa che ci stupisce – aggiunge Rizzi – è che gli sticker vengono messi senza che nessuno dica nulla a chi lo fa. Lo stesso discorso vale per i chewing gum, soprattutto i bambini vanno educati dai genitori che devono dire loro dove devono buttarle dopo averle usate». I volontari, armati di guanti e raschietti, hanno provveduto a ripulire tutta l’area, ma il problema resta. In quanto non è normale che ci debbano essere i volontari a togliere le gomme da masticare, le cicche di sigarette o gli stickers. Sarebbe fondamentale che l’educazione portasse i cittadini a capire che si tratta di luoghi che appartengono a tutti e, quindi, non dovrebbero essere deturpati. «Un sabato mattina trascorso insieme a prendersi cura della città – scrivono i volontari dopo l’evento -. Una piccola azione simbolica, una goccia nell’oceano dell’inciviltà e dell’indifferenza tra chewing gum, stickers, cartacce. Noi non molliamo e poi sappiamo che si cambia con le azioni e con gli esempi non esprimendo opinioni sui social». Il prossimo appuntamento dei volontari sarà sabato prossimo al Balilla, dove si provvederà a rimuovere le scritte sui muri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA